Steam-Charts: GTA 5 auch im neuen Jahr auf Platz 1

GTA 5 behauptet sich auch im neuen Jahr auf Platz 1 der Steam-Charts. Inzwischen haben nicht weniger als 6,3 Millionen Nutzer von Valve Softwares Gaming-Plattform Rockstars Open-World-Megahit in ihrer Bibliothek. Quelle für diese Zahl ist allerdings nicht der Steam-Betreiber selbst, sondern die unabhängige Webseite SteamSpy. Hinter GTA 5 landet mit Counter-Strike: Global Offensive ein weiterer Evergreen, der ebenfalls nicht mehr aus den Top 10 wegzudenken ist. Das Treppchen komplettiert dieses Mal The Binding of Isaac: Afterbirth+.

Unterhalb findet ihr wie immer die komplette Liste mit den zehn erfolgreichsten PC-Spielen der vergangenen Woche. Ausschlaggebend für die Platzierung in den Steam-Charts ist die Höhe des erzielten Umsatzes und nicht etwa die Anzahl an abgesetzten Exemplaren, wie man ja vielleicht eher annehmen könnte. Preisgünstigere Spiele (Astroneer, Counter-Strike: Global Offensive, H1Z1: King of the Kill) müssen dementsprechend häufiger nachgefragt werden als sogenannte Vollpreistitel wie GTA 5 oder Civilization 6, um dieselbe Platzierung zu erreichen.

Steam Top 10 für den Zeitraum vom 2. bis 8. Januar 2017:

GTA 5 Counter-Strike: Global Offensive The Binding of Isaac: Afterbirth+ Astroneer The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition Planet Coaster H1Z1: King of the Kill ARK: Survival Evolved Sid Meier's Civilization 6 Tom Clancy's Rainbow Six Siege