Steam-Rabattführer: Schnäppchen ab 28.04. - GRID und Duck Game

Brandneu: Unser Steam-Rabattführer informiert euch regelmäßig mit Schnäppchen-Tipps aus der Welt des beliebten PC-Clients! Egal, ob Gratis-Wochenenden, kostenlose Spiele oder gigantische Rabatte auf eure Lieblingstitel: In diesem Artikel bekommt ihr die besten Steam-Schnäppchen-Tipps. Ihr habt selbst einen tollen Deal entdeckt, den die Welt auf jeden Fall kennen sollte? Dann scheut euch nicht und hinterlasst uns einen Kommentar am Ende dieser Zeilen und vielleicht taucht euer Tipp schon bald im nächsten Rabattführer auf!

An diesem Wochenende lässt der Steam-Rabattführer euren Adrenalinspiegel ansteigen. Fans von Rennspielen dürfen sich auf zwei reduzierte Titel und ein Erweiterungen von GRID freuen. Diese sind heute zu einem saftigen Rabatt erhältlich. Aber auch für Liebhaber des Retro-Genres ist etwas dabei: Duck Games verspricht action-geladenen Spaß im Mehrspielermodus. Darüber hinaus erwarten euch wie immer viele weitere Schnäppchen, wie zum Beispiel Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands oder das Early-Access-Spiel TerraTech. Viele weitere Highlights seht ihr in der nachfolgenden Liste.

Die Steam-Tagesdeals

GRID Autosport Season Pass: 75 Prozent Rabatt, 7,50 Euro (endet am 29.04. um 19 Uhr)

GRID 2 Reloaded Edition: 75 Prozent Rabatt, 11,25 Euro (endet am 29.04. um 19 Uhr)

GRID Autosport Complete: 75 Prozent Rabatt, 15,75 Euro (endet am 29.04. um 19 Uhr)

TerraTech: 33 Prozent Rabatt, 13,39 Euro (endet am 28.04. um 19 Uhr)

Play For Free!

Duck Game: Kostenlos spielbar bis 30.04. um 19 Uhr, dann 50 Prozent Rabatt, 6, 49 Euro (endet am 01. Mai um 19 Uhr)

Midweek Madness

Batman: Arkham City - Game of the Year Edition: 75 Prozent Rabatt, 4,99 Euro (endet am 28.04. um 19 Uhr)

Batman™: Arkham Origins: 75 Prozent Rabatt, 4,99 Euro (endet am 28.04. um 19 Uhr)

Batman™: Arkham Knight: 60 Prozent Rabatt, 7,99 Euro (endet am 28.04. um 19 Uhr)

LEGO Batman: 75 Prozent Rabatt, 4,99 Euro (endet am 28.04. um 19 Uhr)

LEGO® Batman 2 DC Super Heroes™: 75 Prozent Rabatt, 4,99 Euro (endet am 28.04. um 19 Uhr)

LEGO Batman 3: Beyond Gotham Premium Edition: 66 Prozent Rabatt, 15,28 Euro (endet am 28.04. um 19 Uhr)

LEGO Batman Trilogy: 75 Prozent Rabatt, 12,49 Euro (endet am 28.04. um 19 Uhr)

The Long Dark: 50 Prozent Rabatt, 9,99 Euro (endet am 28.04. um 19 Uhr)

Special Promotion

Teslagrad: 80 Prozent Rabatt, 1,99 Euro (endet am 04.05. um 19 Uhr)

Swordbreaker The Game: 35 Prozent Rabatt, 1,94 Euro (endet am 04.05. um 19 Uhr)

Shapes of Gray: 90 Prozent Rabatt, 0,69 Euro (endet am 01.05. um 19 Uhr)

UBERMOSH: 75 Prozent Rabatt, 0,47 Euro (endet am 08.05. um 19 Uhr)

Azure Striker Gunvolt: 50 Prozent Rabatt, 7,49 Euro (endet am 12.05. um 19 Uhr)