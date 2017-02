Steam-Charts: For Honor dominiert die Top 10, wo landet Sniper Elite 4?

For Honor hat die Steam-Charts im Sturm erobert. Ubisofts mittelalterliche Schlachtplatte löst nicht nur For Honor (jetzt auf 9) an der Spitze ab, sondern landet außerdem auf den Plätzen 3, 5 (Deluxe Edition) und 8. Ob dieser beinahe totale Triumph verdient errungen wurde, erfahrt ihr in unserem Test zu For Honor. Im Vergleich zu For Honor geht Sniper Elite 4, die zweite namhafte Neuerscheinung der vergangenen Woche, fast schon ein wenig unter. Der brutale Scharfschützen-Shooter aus dem Hause Rebellion steigt auf Platz 6 der Steam-Charts ein. Unseren Test zu Sniper Elite 4 findet ihr unser diesem Link.

Unterhalb findet ihr wie gewohnt die kompletten Steam Top 10, für die vergangene Woche offiziell bekannt gegeben von Betreiber Valve Software. Resident Evil 7: Biohazard ist in diesen übrigens nicht mehr vertreten. Ausschlaggebend für die Platzierung in den Steam-Charts ist die Höhe des erzielten Umsatzes und nicht etwa die Anzahl an abgesetzten Exemplaren, wie man ja durchaus mit einiger Berechtigung annehmen könnte. Preisgünstigere Spiele (Conan Exiles, Counter-Strike: Global Offensive, H1Z1: King of the Kill) müssen dementsprechend häufiger nachgefragt werden als teurere, sogenannte Vollpreistitel wie zum Beispiel For Honor oder Sniper Elite 4,, um dieselbe Platzierung zu erreichen.



Steam Top 10 für den Zeitraum vom 13. bis 19. Februar 2017:

For Honor GTA 5 For Honor H1Z1: King of the Kill For Honor - Deluxe Edition Sniper Elite 4 Rise of the Tomb Raider For Honor Conan Exiles Counter-Strike: Global Offensive