Steam-Charts: Nächster Early-Access-Hit auf 1, wo landet Resident Evil 7?

Neuer Spitzenreiter der Steam-Charts ist H1Z1: King of the Kill, also ein weiterer Early-Access-Titel. In der vergangenen Woche thronte nämlich das ebenfalls noch nicht fertiggestellte Astroneer ganz oben, rutschte jetzt aber auf 3 ab. Zwischen H1Z1: King of the Kill und Astroneer hat sich der Shooter-Evergreen Counter-Strike: Global Offensive breit gemacht. erstmals in den Top 10 vertreten ist Resident Evil 7: Biohazard. Das Horrorspiel erscheint am morgigen 24. Januar. Der Sprung auf Platz 1 der Steam-Charts nach erfolgtem Release wäre angesichts von nur wenigen namhaften Neuveröffentlichungen zum Jahresbeginn sicherlich keine Überraschung.

Unterhalb findet ihr wie gewohnt die Liste mit den zehn erfolgreichsten Steam-Titeln der letzten Woche, offiziell bekannt gegeben von Betreiber Valve Software. Ausschlaggebend für die Platzierung in den Charts ist die Höhe des erzielten Umsatzes und nicht etwa die Anzahl an abgesetzten Exemplaren, wie man ja vielleicht eher annehmen könnte. Preisgünstigere Spiele (Astroneer, Counter-Strike: Global Offensive, H1Z1: King of the Kill) müssen dementsprechend häufiger nachgefragt werden als teurere Vollpreistitel wie GTA 5 oder Resident: Evil 7: Biohazard, um dieselbe Platzierung zu erreichen.

Steam Top 10 für den Zeitraum vom 16. bis 22. Januar 2017:

H1Z1: King of the Kill Counter-Strike: Global Offensive Astroneer Endless Grand Master Collection GTA 5 Resident Evil 7: Biohazard Planet Coaster ARK: Survival Evolved Pit People The Forest