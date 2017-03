Steam-Rabattführer: Schnäppchen ab 31.03. - Dragonball und Knights of Pen and Paper 2

Brandneu: Unser Steam-Rabattführer informiert euch regelmäßig mit Schnäppchen-Tipps aus der Welt des beliebten PC-Clients! Egal, ob Gratis-Wochenenden, kostenlose Spiele oder gigantische Rabatte auf eure Lieblingstitel: In diesem Artikel bekommt ihr die besten Steam-Schnäppchen-Tipps. Ihr habt selbst einen tollen Deal entdeckt, den die Welt auf jeden Fall kennen sollte? Dann scheut euch nicht und hinterlasst uns einen Kommentar am Ende dieser Zeilen und vielleicht taucht euer Tipp schon bald im nächsten Rabattführer auf!

Der heutige Steam-Rabattführer steht ganz im Zeichen der Anime Wochenendaktion. Von Dragonball Xenoverse über Street Fighter 5, bis hin zu Megadimension Neptunia 7 gibt es sämtliche Spiele für Anime-Fans zum reduzierten Preis. Außerdem könnt ihr das Pixel-Rollenspiel Knights of Pen and Paper 2 und weiterhin die The Walking Dead-Reihe zum Rabattpreis erwerben. Viele weitere Highlights findet ihr in der nachfolgenden Liste.

Die Steam-Tagesdeals

Knights of Pen and Paper 2: 60 Prozent Rabatt, 3,19 Euro (endet am 1.04. um 19 Uhr)

Hyper Light Drifter: 50 Prozent Rabatt, 9,99 Euro (endet am 31.03. um 19 Uhr)

Anime Wochenendaktion

DRAGON BALL XENOVERSE: 75 Prozent Rabatt, 9,99 Euro (endet am 3.04. um 19 Uhr)

DRAGON BALL XENOVERSE 2: 33 Prozent Rabatt, 33,49 Euro (endet am 3.04. um 19 Uhr)

Street Fighter V: 50 Prozent Rabatt, 19,99 Euro (endet am 3.04. um 19 Uhr)

Megadimension Neptunia VII: 60 Prozent Rabatt, 14,79 Euro (endet am 3.04. um 19 Uhr)

BlazBlue: Chronophantasma Extend: 75 Prozent Rabatt, 6,99 Euro (endet am 3.04. um 19 Uhr)

Valkyria Chronicles™: 75 Prozent Rabatt, 4,99 Euro (endet am 3.04. um 19 Uhr)

Aragami: 50 Prozent Rabatt, 9,99 Euro (endet am 3.04. um 19 Uhr)

Tales of Zestiria: 75 Prozent Rabatt, 12,49 Euro (endet am 3.04. um 19 Uhr)

The Walking Dead-Reihe

The Walking Dead: 75 Prozent Rabatt, 5,74 Euro (endet am 31.03. um 19 Uhr)

The Walking Dead: Season 2: 75 Prozent Rabatt, 5,74 Euro (endet am 31.03. um 19 Uhr)

The Walking Dead: Michonne - A Telltale Miniseries: 75 Prozent Rabatt, 3,74 Euro (endet am 31.03. um 19 Uhr)

The Walking Dead: A New Frontier: 25 Prozent Rabatt, 17,24 Euro (endet am 31.03. um 19 Uhr)

The Telltale Everything Walking Dead Bundle: 66 Prozent Rabatt, 30,35 Euro (endet am 31.03. um 19 Uhr)

Play For Free

Cladun X2: kostenlos spielbar (endet am 2.04. um 19 Uhr)

Crush Crush: kostenlos spielbar (endet am 3.04. um 19 Uhr)