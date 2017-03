Steam-Rabattführer: Schnäppchen ab 13.03. - Die Zwerge und Thea: The Awakening

Brandneu: Unser Steam-Rabattführer informiert euch regelmäßig mit Schnäppchen-Tipps aus der Welt des beliebten PC-Clients! Egal, ob Gratis-Wochenenden, kostenlose Spiele oder gigantische Rabatte auf eure Lieblingstitel: In diesem Artikel bekommt ihr die besten Steam-Schnäppchen-Tipps. Ihr habt selbst einen tollen Deal entdeckt, den die Welt auf jeden Fall kennen sollte? Dann scheut euch nicht und hinterlasst uns einen Kommentar am Ende dieser Zeilen und vielleicht taucht euer Tipp schon bald im nächsten Rabattführer auf!

Im heutigen Steam-Rabattführer kann Die Zwerge zum reduzierten Preis erworben werden. In Die Zwerge kommen Fans von Fantasy-Rollenspielen voll auf ihre Kosten. Außerdem steht mit Thea: The Awakening ein rundenbasierendes Strategie-Survival-Abenteuer vergünstigt zur Verfügung. Doch damit nicht genug: Für Kurzentschlossene ist Streets of Rogue am heutigen Tag kostenlos spielbar. Viele weitere Highlights findet ihr in der nachfolgenden Liste.

Die Steam-Tagesdeals

Thea: The Awakening: 50 Prozent Rabatt, 9,99 Euro (endet am 13.03. um 19 Uhr)

The Dwarves: 40 Prozent Rabatt, 23,99 Euro (endet am 14.03. um 19 Uhr)

The Dwarves - Digital Deluxe Edition: 40 Prozent Rabatt, 29,99 Euro (endet am 14.03. um 19 Uhr)

Play For Free

Streets of Rogue: 10 Prozent Rabatt, 13,49 Euro (endet am 17.03., kostenlos spielbar bis 13.03 um 19 Uhr)

Weekend Deal

No Man's Sky: 40 Prozent Rabatt, 35,99 Euro (endet am 13.03. um 19 Uhr)

Slime Rancher: 33 Prozent Rabatt, 13,39 Euro (endet am 13.03. um 19 Uhr)

Special Promotion

Left 4 Dead: 75 Prozent Rabatt, 4,99 Euro (endet am 13.03. um 19 Uhr)

Left 4 Dead 2: 75 Prozent Rabatt, 4,99 Euro (endet am 13.03. um 19 Uhr)

Trine 2: Complete Story: 85 Prozent Rabatt, 2,54 Euro (endet am 22.03. um 19 Uhr)

Trine Enchanted Edition: 85 Prozent Rabatt, 1,94 Euro (endet am 22.03. um 19 Uhr)

The House in Fata Morgana Deluxe Edition: 25 Prozent Rabatt, 23,99 Euro (endet am 18.03. um 19 Uhr)