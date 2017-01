Steam-Deals am Wochenende: Rabatte auf The Witness, Braid und Command and Conquer

Die Steam-Deals am Wochenende stehen fest. Ein Blick in die Downloadplattform von Valve verrät: An diesem Wochenende sparen Schnäppchenjäger beim Kauf von The Witness bares Geld. Das optisch beeindruckende Puzzle-Abenteuer lässt sich bis zum 30. Januar für 18,49 Euro herunterladen - eine Ersparnis von 50 Prozent. Wer etwas mehr als zwei Euro drauflegt, erhält das ebenfalls von Jonathan Blow entwickelte Jump and Run Braid mit dazu. Das Bundle kostet 20,78 Euro. Ebenfalls in den Deals am Wochenende befindet sich Enter the Gungeon. Der Dungeoncrawler lässt sich im Rahmen der Aktion für 7,49 Euro herunterladen. Wer zur Collector's Edition greift, erhält zum Preis von 11,21 Euro außerdem das Supply Drop Updatre, den Original-Soundtrack, einen digitalen Comic und den MTX Gun Onlock mit dazu.

Bis Montag außerdem auf Steam im Preis gesenkt: Galactic Civilizations 3. Die Sandbox-Strategie kostet derzeit 13,59 Euro statt 39,99 Euro. Bis zum 30. Januar lässt sich auch beim Kauf von Command and Conquer: Red Alert 3 Geld sparen. Den Strategie-Klassiker ladet ihr euch zum Preis von 2,49 Euro auf die Festplatte. Etwas beeilen müsst ihr euch bei Owlboy, denn das Angebot auf das Platform-Abenteuer endet bereits am 28. Januar. Owlboy lässt sich bis morgen Abend noch für 15,40 Euro erwerben. Nach der Aktion kostet das Abenteuer wieder 22,99 Euro. Die Links zu den einzelnen Steam-Angeboten halten wir nachfolgend für euch bereit. Auf unserer Themenseite zu Steam findet ihr viele weitere News und Schnäppchen-Tipps.

Steam-Deals am Wochenende (27. bis 30. Januar)

The Witness - 50 Prozent Rabatt

Braid - 50 Prozent Rabatt

Enter the Gungeon - 50 Prozent Rabatt

Owlboy - 33 Prozent Rabatt (bis 28. Januar)

Galactic Civilizations 3 - 66 Prozent Rabatt

Command and Conquer: Red Alert 3 - 75 Prozent Rabatt