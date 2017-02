Steam-Charts: Conan Exiles verdrängt Resident Evil 7 von Platz 1

Die Steam-Charts haben schon wieder einen neuen Spitzenreiter. Es handelt sich um das seit vergangener Woche erhältliche Early-Access-Spiel Conan Exiles aus dem Hause Funcom. Auf Platz 2 folgt der in vielerlei Hinsicht vergleichbare und nach wie ebenfalls unfertige Indie-Hit Ark: Survival Evolved. Das Treppchen komplettiert For Honor. Ubisofts Mittelalter-Schlachtplatte erscheint am 14. Februar. Im Vorfeld der Veröffentlichung findet noch ein weiterer, dieses Mal für jedermann offen stehender Beta-Test statt. Damit kann For Honor vor einem möglichen Kauf ausprobiert werden.

Unterhalb findet ihr wie gewohnt die Liste mit den zehn erfolgreichsten Steam-Titeln der letzten Woche, offiziell bekannt gegeben von Betreiber Valve Software. Ausschlaggebend für die Platzierung in den Charts ist die Höhe des erzielten Umsatzes und nicht etwa die Anzahl an abgesetzten Exemplaren, wie man ja vielleicht annehmen könnte. Preisgünstigere Spiele (Conan Exiles, Counter-Strike: Global Offensive, H1Z1: King of the Kill) müssen dementsprechend häufiger nachgefragt werden als teurere Vollpreistitel wie For Honor oder Resident: Evil 7: Biohazard, um dieselbe Platzierung zu erreichen.

Steam Top 10 für den Zeitraum vom 30. Januar bis 5. Februar 2017:

Conan Exiles ARK: Survival Evolved For Honor Resident Evil 7: Biohazard Tom Clancy's Rainbow Six: Siege The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition Counter-Strike: Global Offensive H1Z1: King of the Kill ARK: Scorched Earth - Expansion Pack GTA 5