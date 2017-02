Steam-Charts: Conan Exiles - trotz Problemen weiter auf Platz 1

Conan Exiles darf wohl schon jetzt als massiver Hit bezeichnet werden. Trotz technischer Probleme zum Launch konnte das Early-Access-Spiel aus dem Hause Funcom Platz 1 in den Steam-Charts verteidigen. Laut SteamSpy befindet sich Conan Exiles in den Bibliotheken von etwa 350.000 Usern. Diese inoffizielle Angabe ist aber wie üblich mit einiger Vorsicht zu genießen. Auf 2 landet dieses Mal Tom Clancy's Rainbow Six: Siege. Der Taktik-Shooter ist gerade in die 2. Saison gestartet - und ist zur Zeit beliebter denn je. Die Spielerzahlen steigen immer weiter an. Das Treppchen komplettiert der Ego-Shooter-Evergreen Counter-Strike: Global Offensive.

Unterhalb findet ihr wie gewohnt die Liste mit den zehn erfolgreichsten Steam-Titeln der letzten Woche, offiziell bekannt gegeben von Betreiber Valve Software. Ausschlaggebend für die Platzierung in den Charts ist die Höhe des erzielten Umsatzes und nicht etwa die Anzahl an abgesetzten Exemplaren, wie man ja vielleicht annehmen könnte. Preisgünstigere Spiele (Conan Exiles, Counter-Strike: Global Offensive, H1Z1: King of the Kill) müssen dementsprechend häufiger nachgefragt werden als teurere Vollpreistitel wie For Honor oder Resident: Evil 7: Biohazard, um dieselbe Platzierung zu erreichen.

Steam Top 10 für den Zeitraum vom 6. bis 12. Februar 2017:

Conan Exiles Tom Clancy's Rainbow Six: Siege Counter-Strike: Global Offensive H1Z1: King of the Kill Tom Clancy's Rainbow Six. Siege - Year 2 Pass ARK: Survival Evolved GTA 5 For Honor For Honor Resident Evil 7: Biohazard