Steam-Charts: Ghost Recon Wildlands dominiert, For Honor fliegt

Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands hat die Steam-Charts, wieder einmal passt diese Floskel, im Sturm erobert. Der Taktik-Shooter aus dem Hause Ubisoft belegt gleich die Hälfte der Top-10-Plätze! Natürlich thront Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands auch an der Spitze. Dahinter komplettieren H1Z1: King of the Kill und Counter-Strike: Global Offensive das Treppchen. For Honor, Ubisofts letzter und gerade einmal wenige Wochen alter Steam-Hit, ist indes schon nicht mehr unter den zehn erfolgreichsten Steam-Spielen der vergangenen Woche zu finden.

Unterhalb findet ihr wie gewohnt die kompletten Steam Top 10, für die vergangene Woche offiziell bekannt gegeben von Betreiber Valve Software. Ausschlaggebend für die Platzierung in den Steam-Charts ist die Höhe des erzielten Umsatzes und nicht etwa die Anzahl an abgesetzten Exemplaren, wie man ja durchaus mit einiger Berechtigung annehmen könnte. Preisgünstigere Spiele (Blackwake, Counter-Strike: Global Offensive, H1Z1: King of the Kill) müssen dementsprechend häufiger nachgefragt werden als teurere Vollpreistitel wie zum Beispiel Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands oder Nier: Automata, um dieselbe Platzierung zu erreichen.

Steam Top 10 für den Zeitraum vom 6. bis 12. März 2017:

Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands H1Z1: King of the Kill Counter-Strike: Global Offensive Nier: Automata Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands Blackwake Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands Left 4 Dead 2