Steam-Charts: GTA 5 vor Counter-Strike und Planet Coaster

Die aktuellen Steam-Charts sind da. In der Woche vom 26. Dezember 2016 bis 1. Januar 2017 behauptet einmal mehr der Rockstar-Hit Grand Theft Auto 5 seine Spitzenposition. Dahinter reihen sich der Takik-Shooter Counter-Strike: Global Offensive und die Freizeitparksimulation Planet Coaster ein. Den Sprung aufs Treppchen hat Astroneer verpasst: Das Weltraumabenteuer landet in den aktuellen Charts auf Platz 4. Die Game of the Year-Edition von The Witcher 3 folgt auf dem fünften Rang.

Platz 6 geht an Rainbow Six: Siege, Platz 7 an Watch Dogs 2. Auf den Rängen 8 und 9 folgen der Ego-Shooter Doom und das Shooter-Rollenspiel Fallout 4. Abgerundet wird die Top 10 der Steam-Charts vom Sandbox-Hit Ark: Survival Evolved. Die vollständige Liste findet ihr auch nachfolgend in der Übersicht. Ausschlaggebend für die Platzierung in den Charts ist die Höhe des erzielten Umsatzes und nicht die Anzahl an verkauften Exemplaren. Preisgünstigere Spiele (Counter-Strike: Global Offensive, Astroneer) müssen dementsprechend häufiger nachgefragt werden als Vollpreistitel, um dieselbe Platzierung zu erreichen.

Viele weitere Meldungen zu Downloadplattform von Valve findet ihr wie gewohnt auf unserer Themenseite zu Steam. Neben aktuellen News laufen dort auch die jeweils aktuellen Charts zusammen. Die Platzierungen werden jeden Sonntag auf der Steam-Webseite veröffentlicht. Zuletzt gab Valve die meistverkauften Steam-Spiele für 2016 bekannt.

Steam-Charts vom 26. Dezember 2016 bis 1. Januar 2017



1. GTA 5

2. Counter-Strike: Global Offensive

3. Planet Coaster

4. Astroneer

5. The Witcher 3: Wild Hunt - Game of The Year Edition

6. Rainbow Six Siege

7. Watch Dogs 2

8. Doom

9. Fallout 4

10. ARK: Survival Evolved