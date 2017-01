Bloody Boobs: Das etwas andere Stealth-Game - bald auf Steam

"Sex sells", das gilt seit jeher auch für Computerspiele, so wird zumindest behauptet. Entwickler Eduard Bulashov scheint diese Meinung definitiv zu vertreten, weshalb in seinem ersten Projekt namens Bloody Boobs vier äußerst leicht bekleidete Damen die Hauptrollen übernehmen. Bloody Boobs erscheint am 20. Januar für den PC. Die Produktseite bei Steam ist zwar schon erreichbar. Der Kauf ist aber noch nicht möglich. Auch der Preis fehlt.

Laut Feature-Liste auf Steam soll Bloody Boobs aber tatsächlich noch mehr als lediglich bloße Fleischbeschau bieten. Versprochen werden unter anderem Stealth-Gameplay und eine Atmosphäre, die an Horrorfilme früherer Tage erinnert. Das Ziel von Bloody Boobs besteht darin, aus einem verwinkelten, teils zufällig generierten Labyrinth zu entkommen. Die Protagonistinnen sind nämlich als Opfergabe für einen uralten Gott vorgesehen. Bildmaterial aus Bloody Boobs findet ihr unterhalb.

Quelle: Steam