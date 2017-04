Steam-Rabattführer: Schnäppchen ab 3.04. - Ark: Survival Evolved und Bastion

Brandneu: Unser Steam-Rabattführer informiert euch regelmäßig mit Schnäppchen-Tipps aus der Welt des beliebten PC-Clients! Egal, ob Gratis-Wochenenden, kostenlose Spiele oder gigantische Rabatte auf eure Lieblingstitel: In diesem Artikel bekommt ihr die besten Steam-Schnäppchen-Tipps. Ihr habt selbst einen tollen Deal entdeckt, den die Welt auf jeden Fall kennen sollte? Dann scheut euch nicht und hinterlasst uns einen Kommentar am Ende dieser Zeilen und vielleicht taucht euer Tipp schon bald im nächsten Rabattführer auf!

Im heutigen Steam-Rabattführer kommen Survival- und Shooter-Fans auf ihre Kosten. Mit ARK: Survival Evolved, Serious Sam Fusion 2017 und Osiris: New Dawn sind gleich drei Titel zum reduzierten Preis erhältlich. Außerdem könnt ihr das beliebte Indie-Spiel Bastion zum Schnäppchenpreis erwerben. Doch auch damit nicht genug: Vom Klassiker Sonic the Hedgehog bis zum modernen Ableger Sonic & All-Stars Racing Transformed bietet der Steam-Rabattführer sämtliche Titel der Sonic-Kollektion an. Viele weitere Highlights findet ihr in der nachfolgenden Liste.

Die Steam-Tagesdeals

Bastion: 75 Prozent Rabatt, 3,74 Euro (endet am 3.04. um 19 Uhr)

Bastion Soundtrack Edition: 75 Prozent Rabatt, 5,74 Euro (endet am 3.04. um 19 Uhr)

Town of Salem: 50 Prozent Rabatt, 2,99 Euro (endet am 4.04. um 19 Uhr)

Cladun X2: 75 Prozent Rabatt, 4,74 Euro (endet am 4.04. um 19 Uhr)

Weekend Deal

ARK: Survival Evolved: 67 Prozent Rabatt, 9,23 Euro (endet am 3.04. um 19 Uhr)

Serious Sam Fusion 2017 (beta): 90 Prozent Rabatt, 1,49 Euro (endet am 3.04. um 19 Uhr)

Osiris: New Dawn: 20 Prozent Rabatt, 18,39 Euro (endet am 3.04. um 19 Uhr)

Age of Fear: The Undead King: 50 Prozent Rabatt, 7,49 Euro (endet am 3.04. um 19 Uhr)

Sonic Sammlung

Sonic the Hedgehog : 75 Prozent Rabatt, 1,12 Euro (endet am 4.04. um 19 Uhr)

Sonic CD : 75 Prozent Rabatt, 1,12 Euro (endet am 4.04. um 19 Uhr)

Sonic Lost World: 75 Prozent Rabatt, 7,49 Euro (endet am 4.04. um 19 Uhr)

Sonic & All-Stars Racing Transformed: 75 Prozent Rabatt, 4,99 Euro (endet am 4.04. um 19 Uhr)

Sonic Games Collection: 75 Prozent Rabatt, 26,24 Euro (endet am 4.04. um 19 Uhr)

Anime Wochenendaktion

DRAGON BALL XENOVERSE: 75 Prozent Rabatt, 9,99 Euro (endet am 3.04. um 19 Uhr)

DRAGON BALL XENOVERSE 2: 33 Prozent Rabatt, 33,49 Euro (endet am 3.04. um 19 Uhr)

Street Fighter V: 50 Prozent Rabatt, 19,99 Euro (endet am 3.04. um 19 Uhr)

Megadimension Neptunia VII: 60 Prozent Rabatt, 14,79 Euro (endet am 3.04. um 19 Uhr)

BlazBlue: Chronophantasma Extend: 75 Prozent Rabatt, 6,99 Euro (endet am 3.04. um 19 Uhr)

Valkyria Chronicles™: 75 Prozent Rabatt, 4,99 Euro (endet am 3.04. um 19 Uhr)

Aragami: 50 Prozent Rabatt, 9,99 Euro (endet am 3.04. um 19 Uhr)

Tales of Zestiria: 75 Prozent Rabatt, 12,49 Euro (endet am 3.04. um 19 Uhr)