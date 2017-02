Steam Sales am Wochenende: 2 Spiele gratis spielbar und viele Titel von Square Enix und Sega günstiger

Auch an diesem Wochenende gibt es bei Steam wieder diverse interessante Angebote. Sogar vollkommen kostenlos heruntergeladen und gespielt werden dürfen in den nächsten Tagen Sunless Sea und NBA 2K17. Wer während der Gratis-Testphase auf den Geschmack kommt, spart beim anschließenden Kauf des melancholischen Entdeckungsspiels 66 Prozent und bei der spektakulären Basketballsimulation immerhin noch mindestens 35 Prozent.

Um bis zu 75 Prozent herabgesetzt ist der Steam-Katalog von Square Enix. Im Rahmen des Publisher Weekends gitb's nicht nur (mehr oder weniger) aktuelle Highlights wie Rise of the Tomb Raider, Just Cause 3, The Turing Test, Hitman, Deus Ex: Mankind Divided, Dragon Quest Heroes, I Am Setsuna oder Lara Croft Go teilweise deutlich günstiger als sonst, sondern auch Oldies wie Daikatana, Anachronox, Final Fantasy 7, Tomb Raider Legend, Kane & Lynch 2 oder Dungeon Siege 2.

Außerdem veranstaltet Sega zum inzwischen bereits vierten Mal das kompetitive Gaming-Event Make War Not Love. Aus diesem Anlass sind die folgenden, daran teilnehmenden Spieleserien ebenfalls am Wochenende bei Steam reduziert: Company of Heroes, Dawn of War, Total War und Endless. Als wäre das noch nicht genug, ist bis Samstag (Daily Deal) auch noch die Special Edition von Devil May Cry 4 um glatt die Hälfte reduziert. Abgesehen von den hier aufgeführten Weekend und Daily Deals sind zudem wie immer auch zahllose weitere Titel bei Steam herabgesetzt.

