State of Decay 2: Insgesamt drei Maps zum Launch des Zombie-Titels

Noch in diesem Jahr soll mit State of Decay 2 der Nachfolger der Zombie-Survival-Reihe für PC und Xbox One erscheinen. Über den offiziellen Blog des Spiels hat Sanya Weathers (Community-Managerin bei Undead Labs) neue Informationen zu den Karten des kommenden Titels bekannt gegeben. Demnach soll State of Decay 2 mehr Abwechslung als das 2013 erschienene Original bieten und wird deshalb bereits zum Launch insgesamt drei unterschiedliche Maps besitzen. Im Vorgänger stand nur eine Karte zur Auswahl. Zudem haben die neuen Karten die ungefähre Größe der Map aus dem ersten Teil.

Das Layout sowie die Orte der drei State of Decay 2-Karten werden sehr unterschiedlich sein und damit verschiedene Strategien gegen die Zombie-Apokalypse anbieten. Die jeweiligen Umgebungen unterscheiden sich allerdings nicht zu stark voneinander. Zudem deutete die Community-Managerin an, dass das Team in Zukunft noch weitere Inhalte durch Updates und DLC hinzufügt. Der finale Release zum Zombie-Titel wird im Rahmen der E3 2017 bekannt gegeben. Weitere Meldungen zu State of Decay 2 findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: State of Decay 2 Blog