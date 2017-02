Stardew Valley: Entwickler glaubt, ein noch besseres Spiel erschaffen zu können

Die Simulation Stardew Valley war ein Überraschungserfolg, doch der Entwickler Eric "ConcernedApe" Barone will sich nicht auf seinen Lorbeeren ausruhen.

Er erklärt, dass er sich auf die Zukunft freut. Er habe viele Ideen und durch die Entwicklung von Stardew Valley auch jede Menge gelernt. Darunter, wie wichtig ein Betatest ist, wie man gute Pixelkunst erschafft, wie man mit Steam arbeitet und ein Spiel nach Release weiter unterstützt. Barone will noch eine sehr lange Zeit weitere Spiele entwickeln.

Er gibt zu, auch viele Fehler gemacht zu haben, doch im Grunde ist er sehr stolz auf Stardew Valley. Als perfekt sieht er den Titel aber nicht an. Er ist fest davon überzeugt, es bei seinem nächsten Projekt noch besser machen zu können. Er sieht die Simulation als seinen ersten Schritt an und er freut sich schon darauf, den nächsten zu machen. Allerdings verrät er noch nicht, was dies sein wird oder wann man erste Informationen bekommen wird.

Dennoch dürfen sich Fans von Stardew Valley freuen, denn der Entwickler hat schon Pläne für ein neues Spiel.

Quelle: PCGamesN