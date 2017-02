Stardew Valley: Collector's Edition für PS4 und Xbox One angekündigt

Stardew Valley begeistert viele Spieler. Die Bauernhofsimulation besitzt einen Retrocharme und macht einfach Laune. Nun soll eine Collector's Edition des beliebten Spiels erscheinen.

Allerdings kündigte Publisher 505 Games diese Edition nur für die Konsolenfassungen des Spiels an. Die Collector's Edition kommt demnach nur für die Xbox One und die PS4 in den Handel. Enthalten sind neben dem Spiel noch eine Karte von Pelican Town, eine Code, um den Soundtrack des Spiels herunterzuladen sowie ein Mini-Guidebook von Spielekünstler Kari Fry.

Stardew Valley konnte sich bisher mehr als 2 Millionen Mal verkaufen und gewann sogar den Award "Best Debut for the GDC". Die Bauernhofsimulation hat einen den Nerv vieler Spieler getroffen.

Die Collector's Edtion wird in Europa am 13. April in den Handel kommen.

Quelle: VG247