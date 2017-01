Stardew Valley: Mehr Einnahmen auf Steam als Call of Duty

Stardew Valley heimste vergangenes Jahr bereits einiges an verdientem Lob ein. Das ein-Mann-Projekt erweckte den Geist der legendären Harvest Moon-Reihe auf dem PC in charmanter Weise wieder zum Leben und wurde zum Überraschungserfolg. Während die Konsolenfassungen gerade erst erschienen sind, gibt es nun von Sergey Galyonkin, dem Gründer von Steam Spy, neue Infos, die den Erfolg des Spiels nochmals unterstreichen. So konnte Stardew Valley 2016 insgesamt 24 Millionen Dollar Umsatz generieren. Steam Spy geht davon aus, dass 9,2 Millionen Dollar davon bereits im März verdient wurden, dem ersten vollen Monat in dem das Spiel erhältlich war, nachdem es am 26. Februar veröffentlicht wurde.

CS: GO mit starken Platzierungen

Damit zieht die One-Man-Show, mit laut Steam Spy knapp 2 Millionen Besitzern, sowohl an den AAA-Titeln Mafia III (ca. 435.000 Besitzer), als auch an Call of Duty: Infinite Warfare (245.000 Besitzer im November) vorbei. Die Spitze der umsatzstärksten Spiele führt Sid Meier's Civilization VI an (ca. 79 Mio. Dollar), gefolgt von GTA V (73,6 Mio. Dollar) und Counter-Strike: Global Offensive (67,2 Mio. Dollar). Letzteres übernimmt dafür die Spitze der Spiele mit den meisten neuen Besitzern 2016. Knapp 6,7 Mio. Nutzer gewann der Shooter hinzu. Auf den Plätzen folgen Rocket League (2,6 Mio.) und Garry's Mod (2,3 Mio.)

Steam Spy: Top 25 Steam Games 2016, nach Umsatz und Besitzern. Quelle: Steam Spy

Was bei den Daten von Stefan Spy jedoch stets beachtet werden sollte, ist die Herangehensweise, mit der sie gewonnen werden. Steam Spy basiert auf Stichproben, die hochgerechnet werden, womit die Werte eher eine Annäherung an die Realität darstellen, als ihre exakte Abbildung. Das erklärt auch, warum einige Daten aus Galyonkins aktuellem Blogpost nicht mit den offiziellen Daten von Valve übereinstimmen.

