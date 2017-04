Starcraft: ​Video-Replay der Strategiespiel-Legende

03.04.2017 um 19:13 Uhr Starcraft is back: Im Sommer in einer Remastered-Version des Klassikers und aktuell sogar kostenlos in seiner Urform. Blizzard hat das Ur-Starcraft auf dem Testserver einem Update unterzogen, um es mit aktuellen Rechnern voll kompatibel zu machen. Simon Fistrich und Khang Hoang spielen den Klassiker nochmal an.

