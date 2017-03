Starcraft: Strategieklassiker und Brood War demnächst gratis

Erst vor wenigen Tagen gab der Entwickler Blizzard offiziell bekannt, für den kommenden Sommer eine grafisch aufpolierte Neuauflage des Strategieklassikers StarCraft in Arbeit zu haben - doch dabei soll es nicht bleiben. Wer nicht auf die schärfere Optik besteht, oder einfach ein wenig in Nostalgie schwelgen will, soll demnächst die Möglichkeit bekommen, das beliebte RTS-Spiel aus dem Jahr 1998 herunterzuladen und zu spielen, und zwar vollkommen kostenfrei. Per Pressemitteilung kündigte Blizzard an, den Strategieklassiker inklusive der Erweiterung Brood War noch in dieser Woche gratis anbieten.

Im gleichen Zuge erscheint Patch 1.18 für den RTS-Oldie mit einer ganzen Reihe Fehlerbehebungen und einigen neuen Features, darunter ein Beobachtermodus, neue Anti-Cheat-Maßnahmen und die Möglichkeit, Tastenfunktionen umzubelegen. Und damit das Spiel überhaupt läuft, soll das Update eine Kompatibilität zu aktuellen Betriebssystemen (Windows 7, 8.1 und 10) mitbringen. Bis zuletzt hatte Blizzard in seinem Online-Store noch 14,99 US-Dollar für das Original-StarCraft verlangt. Insbesondere in Südkorea erfreut sich das Spiel noch immer großer Beliebtheit.

Im Sommer 2017 möchte Blizzard dann StarCraft Remastered veröffentlichen - die Neuauflage soll mit 4K-Auflösung, optimierter Geräuschuntermalung und vollumfänglichen Online-Funktionen aufwarten. Für allgemeine Informationen und kommende Neuigkeiten rund um StarCraft sowie StarCraft Remastered besucht ihr auch in Zukunft wie gewohnt unsere entsprechenden Themenseiten.

