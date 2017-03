Starcraft gratis: Test-Fassung jetzt verfügbar

Erst vor wenigen Tagen ging die Ankündigung durchs Netz, und heute ist es bereits fast soweit: Der Strategieklassiker Starcraft aus dem Hause Blizzard ist ab sofort gratis erhältlich - in der Test-Fassung vor dem Release. Damit das fast zwei Dekaden alte Spiel aus dem Jahr 1998 auch auf modernen Systemen läuft, hat der Entwickler für verbesserte Kompatibilität mit den Betriebssystemen Windows 7, 8.1, und 10 gesorgt, und ein verbessertes "OpenGL-Backend" implementiert. Blizzard merkt derweil an, dass es sich hierbei um eine PTR-Version (Public Test Realm) handelt, deren Server in Kalifornien steht. Deswegen kann es abhängig von der Region bei bestimmten Nutzern in Multiplayer-Partien unter Umständen zu Verzögerungen kommen.

Die englischsprachigen Release-Notizen zur Gratisversion von Starcraft:

The PTR server is based in California, so you may experience lag depending on your geographic location.

Having addons such as wLauncher, Chaos Plugin, or others running will cause a crash. We recommend uninstalling addons to play 1.18.

We recommend uninstalling addons to play 1.18. Some players may experience a pause when selecting multiplayer. The issue is firewall related. If you do encounter a pause, please report how long the pause lasted, your system specs, and what firewall was triggered here.

Some computers' firewalls will prompt to whitelist SC on every game launch when entering multiplayer.

Players cannot create private games with a non English password.

Vespene geyser has a graphical issue.

UTF-8 not supported in chat channels.

Added windowed fullscreen or windowed mode; use Alt+Enter to switch between.

Added the option to customize keybindings.

Added cursor clamping in-game while windowed; unclamped in menus.

Added Popular Maps to streamline finding games or game types.

Added options to display actions per minute.

Added Observer mode.

Added opponent information when joining a game lobby.

Added autosaving for replays.

Added an option to display the game timer.

Added UPnP support.

Updated to a new OpenGL backend.

Improved gameplay responsiveness during multiplayer by increasing turn rate to match LAN speeds over Battle.net.

Improved UI layout in Battle.net sections.

Improved behavior of available lobbies within the 'Join Game' section.

Improved compatibility with Windows 7, 8.1, and 10.

Improved anticheat capabilities.

Improved installation and patching performance.

Fixed palette issues to correct rainbow water, 80s Kerrigan face in the loading screen, and other graphic glitches.

Fixed problems with LAN game discovery.

Fixed IME support and other menu text artifacts.

LAN and Legacy Battle.net fixes.

The profile section is currently unavailable.

Maps using EUD memory buffer overflow will not work.

Für den Sommer dieses Jahres hat Blizzard StarCraft Remastered angekündigt - eine 4K-Neuauflage, die mit zahlreichen erweiterten optischen sowie technischen Optimierungen aufwarten soll, etwa in der Online-Funktionalität. Für Informationen und Neuigkeiten rund um StarCraft und das kommende StarCraft Remastered besucht ihr auch in Zukunft wie gewohnt unsere verlinkten Themenseiten.

Quelle: Blizzard