Starcraft - gratis, aber immer noch gut? Wir spielen den RTS-Klassiker

Erst kürzlich wurde bekannt gegeben, dass Blizzard für den kommenden Sommer eine grafisch überarbeitete und durch frische Features bereicherte Neuauflage des Strategiespielklassikers Starcraft aus dem Jahr 1998 plant. Wer nicht so lange warten, und sich schon jetzt in hitzige Strategiegefechte mit Retro-Charme stürzen möchte, kann das tun - und zwar vollkommen gratis. Bereits in der vergangenen Woche hat Blizzard das Originalspiel nämlich kostenlos verfügbar gemacht, und dabei einige neue Features implementiert, sowie verbesserte Kompatibilität mit den Betriebssystemen Windows 7, 8.1, und 10 hinzugefügt. Weitere Informationen und Patchnotes dazu findet ihr im separaten Artikel.

Wer jetzt noch nicht selbst zu einer der drei Fraktionen Terraner, Zerg oder Protoss greifen, und erst einmal hören möchte, was alte Hasen des Strategiegenres rückblickend zum Spiel zu sagen haben, der hat dazu heute die Möglichkeit. Simon Fistrich und Khang Hoang aus dem PC-Games-Team haben sich für euch einmal vor die Kamera gesetzt und das inzwischen kostenlose Spiel knapp eine halbe Stunde lang angespielt. Dabei kämpfen sie sich durch einige Missionen, geben zahlreiche Anekdoten zum Besten, und sprechen über die Starcraft-Reihe im Allgemeinen. Für weitere Informationen und Neuigkeiten rund um StarCraft und die kommende Neuauflage StarCraft Remastered besucht ihr auch in Zukunft wie gewohnt unsere verlinkten Themenseiten.