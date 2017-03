Starcraft Remastered: Neuauflage erscheint im Sommer 2017

Schon im letzten Jahr tauchten Gerüchte auf, laut denen Blizzard eine Remaster-Version des RTS-Klassikers StarCraft veröffentlichen wolle. Darin war von einen angepeilten Release im September 2016 die Rede. Lange Zeit wurde es daraufhin still um das Projekt, eine offizielle Ankündigung blieb aus. Die Zeit verging, doch nichts passierte - kein Release, keine offizielle Ankündigung. Vor einigen Tagen dann ein neues Lebenszeichen: Laut neuen Gerüchten sei der Termin für die Veröffentlichung von StarCraft Remastered Mai oder Juni 2017. Doch die Gerüchte bleiben Gerüchte und Blizzard äußerte sich nicht offiziell dazu.

Nun schreiben wir den Frühling 2017 und es herrscht Gewissheit: StarCraft Remastered befindet sich in Arbeit und wird kommen. Und zwar voraussichtlich noch in diesem Sommer. Das hat Blizzard nun offiziell angekündigt und eine entsprechende Webseite zum Spiel online gestellt. StarCraft Remastered ist eine komplette grafische Überarbeitung des Originals und bietet 4K-Auflösung sowie computeranimierte Zwischensequenzen in 1080p. Darüber hinaus wurden alle Sounds und die musikalische Untermalung aufgewertet und neue Missionseinleitungen im Comic-Stil hinzugefügt. Das Gameplay soll währenddessen unberührt geblieben und "originalgetreu" vom Urspiel übernommen worden sein.

Im Remaster enthalten ist auch das originale Brood War-Addon. Weil das Spiel auch noch fast 20 Jahre nach dem Release (Erstveröffentlichung am 31. März 1998 für PC und Mac) immer noch populär ist und vor allem in Korea eine große Rolle spielt, wird es einen vollständigen Battle.net-Support geben. Dieser umfasst Matchmaking, Chat-Funktionen, erweiterte Liga- und Tabellenfunktionen, Unterstützung der Freundesliste, Streaming-Funktionen und Cloud-Speicherung von Spielständen und Spielfortschritt. Einen Trailer zur Neuauflage gibt es ebenso, ihr könnt ihn euch unterhalb dieses Artikels anschauen. Mehr interessante News und Infos zu StarCraft findet ihr wie gewohnt auf unserer umfangreichen Themenseite.