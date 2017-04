Der südkoreanische Lebensstil unterscheidet sich gravierend von dem der westlichen Länder. So haben Videospiele in Südkorea einen sehr viel höheren Stellenwert als in Deutschland. Videospiele werden als Sport angesehen, bekannten Spielern jubeln tausende von Fans zu. Diesen Trend erkannte wohl auch der südkoreanische Präsidentschaftskandidat Moon Jae-in - also veröffentlichte er kurzerhand zwei eigene Karten für den Klassiker StarCraft: Brood War von 1998. Starcraft und Brood War gibt's inzwischen übrigens kostenlos.

Die Kreationen Moon Jae-ins sind simpel aufgebaut, tragen jedoch den Namen des Wahlkämpfers hinaus in die Welt. Denn diesen hatte der Kandidat aus Mineralvorkommen zusammengesetzt auf den beiden Karten platziert. Als einer von fünf Kandidaten des diesjährigen Wahlkampfes hat Moon Jae-in Chancen darauf, am 9. Mai zum südkoreanischen Präsidenten gewählt zu werden. Ob junge Wähler nun vermehrt den hobbymäßigen Karten-Designer wählen werden, bleibt abzuwarten.

