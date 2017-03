Star Wars Rebels: Spoilert eine Episode Luke Skywalkers Schicksal?

Im US-Fernsehen lief kürzlich eine neue Folge der TV-Serie Star Wars Rebels. In dieser traten einige alte Bekannte auf und es wurde ein Hinweis zum Schicksal von Luke Skywalker erwähnt. Da die TV-Serie zum offiziellen Canon von Star Wars zählt, könnten wir einen ersten kleinen Ausblick auf die Zukunft des Jedi-Meisters erhascht haben.

Achtung! Spoiler!

Die Folge mit dem Titel "Twin Suns" spielt auf dem Planeten Tattooine, nur wenige Jahre vor den Ereignissen des Kinofilms Star Wars Episode 4: Eine neue Hoffnung. Wir treffen Jedi-Meister Obi-Wan Kenobi, der in der Wüste über den jungen Luke Skywalker wacht. Dieser hat sogar einen kleinen Gastauftritt. Man sieht ihn in einiger Entfernung zur Farm seines Onkels und seiner Tante laufen.

Obi-Wan Kenobi bekommt überraschend Besuch von Darth Maul, der noch eine Rechnung mit dem Jedi offen hat. Es kommt zu einem Duell, das Obi-Wan schnell beendet. Der sterbende Darth Maul fragt den Jedi, über wen er an diesem abgelegenen Ort wacht und will wissen, ob es der Auserwählte ist, was der alte Jedi-Meister bestätigt. Doch war nicht eigentlich Anakin Skywalker der Auserwählte, welcher der Macht das Gleichgewicht bringen sollte? Falls sich alle geirrt haben und es doch Luke ist, dann hat er noch eine schwere Aufgabe vor sich, die sich im Verlauf der kommenden Filme Episode 8 und 9 entfalten würde. Ist Luke der Auserwählte, so muss er der Macht das Gleichgewicht bringen. Dies würde alle drei Trilogien miteinander verbinden.

Andererseits könnte es auch nur eine falsche Annahme von Obi-Wan Kenobi sein, der nicht glauben kann und will, dass sein Schüler Anakin der Auserwählte ist. Immerhin vernichtete er den Jedi-Orden und verhalf den Sith zur Macht. Obi-Wan könnte sich an den Gedanken klammern, dass er falsch lag und Luke der wahre Auserwählte ist, um alles wieder richtig zu stellen... Ob da etwas dran ist, erfahren wir vielleicht schon im kommenden Kinofilm Star Wars Episode 8: Die letzten Jedi, der am 14. Dezember in diesem Jahr in den Kinos anläuft.

Quelle: StarWarsNewsNet