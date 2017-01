Star Wars Rebels: Obi-Wan Kenobi trifft auf Darth Maul!

Die dritte Staffel der TV-Serie Star Wars: Rebels scheint sehr spannend zu werden. Nicht nur verfolgt Großadmiral Thrawn seine Pläne, die Rebellion ein für alle mal zu vernichten, auch zwei alte Bekannte treten wieder auf.

Am Ende des Teasers ist ein alter Mann an einem Lagerfeuer zu sehen. Eine mysteriöse Gestalt kommt näher - es ist Darth Maul. Der alte Mann zieht sein Lichtschwert und gibt sich den Zuschauern so als Obi-Wan Kenobi zu erkennen. Auf dieses Aufeinandertreffen haben sich Star-Wars-Fans schon gefreut, seit in der TV-Serie The Clone Wars enthüllt wurde, das Darth Maul noch lebt. Dieser konnte am Ende der zweiten Staffel von Rebels seinem Exil entfliehen und hat es nun geschafft, seinen alten Widersacher Obi-Wan Kenobi zu finden. Dies dürfte ein besonders spektaktulärer Kampf werden.

Der zweiten Teil der neuen Staffel der TV-Serie beginnt noch im Januar.

Quelle: gizmodo