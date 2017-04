Die jüngst von Journalist und Branchen-Insider Liam Robertson gestreuten Gerüchte um ein angebliches Reboot von Star Wars: Knights of the Old Republic scheinen falsch zu sein. Jason Schreier, Redakteur bei Kotaku, nimmt den Angaben die Luft aus den Segeln, schreibt über den Kurznachrichtendienst Twitter: "Setzt nicht zu viel Hoffnung in das KOTOR-Gerücht. Ich habe gehört, dass es sich dabei um alte Infos handelt und Bioware Austin zum Großteil an der neuen IP arbeitet."

In einem Artikel auf Kotaku.com präzisiert der Redakteur seine Angaben. Demnach habe Bioware Austin vor einigen Jahren tatsächlich an einem Prototypen zu Knights of the Old Republic gearbeitet. In die Vollzeit-Entwicklung sei dieser aber nie gegangen. Zudem sollen die meisten Austin-Mitarbeiter in die Entwicklung der neuen Marke eingespannt sein, die derzeit federführend bei Bioware im kanadischen Edmonton entsteht. Die Ankündigung ist den Infos von Schreier zufolge für die E3 2017 geplant - die Spielmesse öffnet im Juni ihre Pforten. Womöglich erhalten wir erste Eindrücke von der neuen Bioware-Marke im Rahmen des EA Play-Events, das wenige Tage vor der E3 2017 stattfindet.

Gegenüber Kotaku äußerte sich auch Robertson zu seinen Spekulationen um ein neues KOTOR. Offenbar habe er ein Skype-Gespräch mit den Bioware-Austin-Mitarbeitern falsch interpretiert oder falsch verstanden. "Hinzu kam, dass ich in meinem Podcast keine Infos vor mir liegen und nur meine Erinnerungen wiedergegeben hatte. Ich habe nicht erwartet, dass die wenigen Statements direkt einen solchen Wirbel verursachen würden", kommentiert Robertson, der die KOTOR-Gerüchte in einem für Patreon-Unterstützer zugänglichen Podcast streute. Dennoch glaube er, dass Bioware Austin an einem Star-Wars-Projekt arbeite. Die E3 2017 dürfte Klarheit schaffen.

Quelle: Kotaku