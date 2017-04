Star Wars: Knights Of The Old Republic - Arbeitet Bioware an einem Reboot?

Arbeitet Bioware Austin an einem Reboot von Star Wars: Knights of the Old Republic? Schenkt man den Aussagen von Liam Robertson Glauben, befindet sich die Neuauflage bereits seit mehreren Jahren in Entwicklung. Der YouTuber und Autor berichtet in einem aktuellen Podcast, der nur für Patreon-Unterstützer abzurufen ist, dass Bioware Austin "für eine lange Zeit exklusiv an Star-Wars-Spielen arbeitet". Aus einer verlässlichen Quelle will der Autor, der für Projekte wie Unseen64 und Did You Know Gaming? verantwortlich zeichnet, erfahren haben, dass die Entwickler aktuell mit einer Art Reboot des im Jahr 2003 erschienenen Rollenspiels Star Wars: Knights of the Old Republic beschäftigt sind. Woher diese Information stammt, nennt er nicht. Daher sollten die Aussagen mit Vorsicht genossen werden.

Noch wisse er nicht, zu welchem Zeitpunkt das Spiel erscheine. Allerdings rechnet er damit, dass das Spiel zur E3 2017 im Juni vorgestellt wird. "Das Spiel befindet sich seit ungefähr vier Jahren in Entwicklung. Die Ankündigung ist derzeit für die E3 2017 geplant", zitiert thewolfhall.com den Autoren. Konkrete Details zum Spiel lägen Robertson jedoch nicht vor. Er könne aber ausschließen, dass es sich um ein Remake von KOTOR handele: "Die Arbeiten haben zwar als Remake/Revival begonnen. Ich habe aber gehört, dass es kein Remake mehr ist. Inzwischen hat sich aus der ursprünglichen Idee etwas Eigenständiges entwickelt. Wir werden erfahren, um was es sich handelt", kommentiert Robertson und ergänzt, dass Bioware Austin derzeit an einem Prototypen arbeitet.

Geheimnisvoll äußerte sich zuletzt Drew Karpyshyn, der als Autor bereits am originalen Star Wars: Knights of the Old Republic mitwirkte. Auf die Frage, ob er an einem neuen Spiel arbeite, kommentierte der Bioware-Mitarbeiter: "Ja, aber das ist alles, was ich sagen kann. Vermutlich habe ich damit schon zu viel verraten." Daher scheint es nicht völlig ausgeschlossen zu sein, dass die Rollenspielexperten von Bioware aktuell an einem neuen Star Wars: Knights of the Old Republic arbeiten. Bestätigt wurden die Gerüchte bislang nicht. Womöglich wissen wir zur E3 mehr: Die Spielemesse findet vom 13. bis 15. Juni statt. Infos zum KOTOR-Reboot wären zum EA Play 2017-Event zu erwarten. Der von Publisher Electronic Arts veranstaltete Event läuft vom 10. bis 12. Juni 2017.

Quellen: TheWolfHall, SWgameoutpost, Patreon