Happy Birthday, Star Wars Jedi Knight 2: Jedi Outcast! Der phänomenale Star-Wars-Shooter feiert in diesen Tagen sein 15. Jubiläum. Anlässlich zum großen Geburtstag haben wir Jedi Knight 2 installiert und erneut reingespielt - die Erinnerungen an die tollen Lichtschwertduelle waren sofort wieder da! In unserem nachfolgend platzierten Replay fangen wir die stimmigen Star-Wars-Gefechte von damals ein, plaudern über das Universum und stellen den Reiz vor, den dieses Spiel ausmachte. Neben den tollen Lichtschwertgefechten punktete Jedi Knight 2 auch mit den einfallsreichen Rätseln und Geschicklichkeitsprüfungen.

Replay zum Star-Wars-Shooter



Rüdiger Steidle, der Jedi Knight 2 damals für PC Games testete, kam zum Fazit: "Es macht unglaublich viel Spaß, sich mit dem summenden Leuchtschwert wie ein Berserker durch Gegnerhorden zu schnetzeln. Manches Gefecht habe ich mehrmals absolviert, nur um es beim nächsten Mal noch einen Tick besser und schöner zu machen. Okay, hin und wieder bin ich auch einfach kläglich gescheitert. Dass sich Jedi Outcast stellenweise sehr auf die Schnellspeichertaste verlässt, ist tatsächlich ein Schönheitsfehler. Doch die einfallsreichen Rätsel und Geschicklichkeitsprüfungen machen das mehr als wieder weg."

Original-Test zu Star Wars Jedi Knight 2: Jedi Outcast



Star Wars: Jedi Outcast - Jedi Knight 2 räumte im Test von PC Games stolze 90 Prozent ab. Unter dem Link könnt ihr das damalige Review nachlesen. Gratulation, Star Wars Jedi Knight 2: Jedi Outcast!