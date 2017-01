Star Wars: Kinostart von Han-Solo-Film verschoben?

Mit Rogue One: A Star Wars Story ist im vergangenen Dezember der erste Spin-Off-Film zur beliebten Sci-Fi-Reihe in die Kinos gekommen. Zwar geht es mit Episode 8 zu Weihnachten 2017 voraussichtlich erst einmal mit der Hauptgeschichte von Star Wars weiter, doch steht für das Jahr 2018 bereits der nächste Spin-Off-Film am Horizont, der sich um den jungen Han Solo drehen soll. Und der könnte nun ein neues Veröffentlichungsdatum haben: Eigentlich sollte der Film am 24. Mai 2018 starten, doch wie die Seite Making Star Wars auf Grundlage anonymer Quellen berichtet, soll Disney den Kinostart auf die Weihnachtszeit geschoben haben, konkret auf den 13. Dezember 2018. Der Grund: Offenbar hat sich die Weihnachtszeit für Disneys Star-Wars-Filme bewährt, nachdem Episode 7: Das Erwachen der Macht und Rogue One: A Star Wars Story in den vergangenen beiden Jahren große finanzielle Erfolge zu verbuchen hatten.

Der Spin-Off-Film um unseren Lieblingsschmuggler trägt noch keinen offiziellen Namen, und auch über die Handlung ist nichts Konkretes bekannt. Klar ist aber, dass Han Solo von Alden Ehrenreich gespielt werden soll, während Donald Glover in die Haut des jungen Lando Calrissian schlüpfen soll. Auch Game-of-Thrones-Star Emilia Clarke soll mit von der Partie sein. Die Dreharbeiten sollen im Februar 2017 starten. Für zukünftige Neuigkeiten und allgemeine Informationen sowie Bilder und Trailer zum Han-Solo-Film haltet ihr auch weiterhin unsere umfangreiche Themenseite im Blick.

Quelle: Making Star Wars via Gamesradar