Star Wars: Kommt Woody Harrelson als Meister von Han Solo in Frage?

Wie die Varity berichtet, soll sich Woody Harrelson bereit in Gesprächen mit Disney für die Rolle befinden. Trotz des prominenten Schatten des Batman-Stars Christian Bale, gilt Harrelson Gerüchten zufolge als Favorit.

Disney setzt neben den jungen Schauspieltalenten offentslichtlich auf weitere nahmhafte Darsteller. Alden Ehrenreich (Hail, Caesar!) soll als Han Solo in Harrison Fords schwere Fußstapfen treten, an seiner Seite Chewbacca und Donald Glover als Lando Calrissian (Der Marsianer). Welche Rolle Game of Thrones-Star Emilia Clarke spielt, lassen die Regissseure Phil Lord und Chris Miller (The Lego Movie) noch offen.