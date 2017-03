Star Wars: Han Solo

Im Jahr 2018 wird mit dem Han Solo-Spin-off der zweite Standalone-Film der Star Wars-Reihe offiziell in den Kinos erscheinen. Als Hauptdarsteller wird dabei Alden Ehrenreich zum Einsatz kommen, der in die Rolle des jungen Han Solo schlüpft. Darüber hinaus wird auch Emilia Clarke - unter anderem bekannt aus Game of Thrones - zum Cast des kommenden Films gehören. Im Rahmen der Tonight Show mit US-Moderator Jimmy Fallon hat Schauspieler Woody Harrelson nun weitere Details zum Spin-off verraten.



Harrelson wird als Krimineller und Mentor von Han Solo im Film zu sehen sein. Über weitere Details durfte der 55-Jährige allerdings nicht sprechen. Trotzdem gelang es Jimmy Fallon eine weitere Kleinigkeit aus dem Schauspieler zu locken. So wird der Name seines Charakters im Film "Beckett" lauten. Die Handlung des Spin-offs wird vor den Ereignissen der Original-Trilogie (Episode 4 bis 6) spielen. Als Regisseure wurden Phil Lord und Chris Miller verpflichtet. Derzeit ist der "Han Solo Anthology"-Film für einen Release am 24. Mail 2018 in den deutschen Kinos vorgesehen.