Star Wars Episode 9: Disney denkt über Leias Zukunft nach

Der plötzliche Tod von Schauspielerin Carrie Fisher am 27. Dezember 2016 war für viele ein Schock. Da die Darstellerin der Prinzessin Leia aus den Star-Wars-Filmen nun nicht mehr für den kommenden Film Episode 9 vor der Kamera stehen kann, finden bei Disney Diskussionen über die Zukunft der Rolle statt.

Achtung! Spoiler!

The Hollywood Reporter berichtet, dass Leia noch eine wichtige Rolle in den Filmen spielen sollte. In Episode 8 soll das Aufeinandertreffen zwischen ihr und ihrem Bruder Luke Skywalker stattfinden. Diese Szenen sind aber allem Anschein nach bereits abgedreht. In Episode 9 jedoch sollte Leia ihren Sohn Kylo Ren treffen und ihn wegen des Mordes an Han Solo zur Rede stellen. Da sich dies nun schwierig gestaltet, wird Colin Trevorrow, Regisseur von Star Wars: Episode 9, in der kommenden Woche zu einem Meeting mit dem Management von Disney und Lucasfilm reisen. Dort soll besprochen werden, wie die Zukunft von Prinzessin Leia aussehen wird.

Die Möglichkeiten, die momentan durchgesprochen werden, sollen einerseits eine drastische Reduzierung der Rolle von Leia in beiden kommenden Filmen sowie die Nutzung von CGI wie in Rogue One: A Star Wars Story mit einbeziehen. Die CGI-Effekte an Gouverneur Tarkin und Prinzessin Leia aus Rogue One sind bei Fans umstritten. Denn bei beiden ist zu erkennen, dass es künstliche Figuren sind. Die Technologie wird sich bis 2019 zwar noch weiter entwickeln, dennoch ist zu befürchten, dass eine CGI-Leia als solche zu erkennen sein wird. Disney muss also eine schwere Entscheidung fällen, was das Schicksal der Prinzessin angeht.

