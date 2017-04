Star Wars Episode 9: Carrie Fisher ist laut ihrem Bruder mit dabei

Wird Prinzessin Leia in Star Wars: Episode 9 zu sehen sein? Der Tod von Schauspielerin Carrie Fisher wirft diese Frage auf. Denn die Darstellerin war auch für diesen Film vorgesehen, dessen Dreharbeiten aber frühestens im Sommer 2017 starten.

Vor einiger Zeit fanden Meetings statt, wie mit der Rolle der Prinzessin Leia verfahren werden soll. Angeblich soll es keine CGI-Version von ihr geben, wie das im Film Rogue One: A Star Wars Story der Fall war. Wird ihre Rolle dann aus dem Film rausgeschnitten? Funktioniert dies? Leia ist für die Geschichte und die Entwicklung des Charakters Kylo Ren nicht gerade unwichtig.

Jetzt äußerte sich Todd Fisher, der Bruder von Carrie Fisher, hierzu und erklärte, dass er mit Billie Lourd, der Tochter der Schauspielerin, Disney das Ok gegeben habe, "neuere Aufnahmen" von Carrie Fisher für Star Wars Episode 9 zu verwenden. Denn man könne Prinzessin Leia nicht einfach aus der Geschichte herausschreiben. Außerdem soll ihr Part in der Geschichte von Episode 9 deutlich größer ausfallen.

Was genau für Szenen von ihr verwendet werden und wie diese in den Film eingefügt werden, ist noch unklar. Doch wir dürfen wohl auch in Star Wars Episode 9 mit Prinzessin Leia rechnen.

Quelle: Gamespot