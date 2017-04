Star Wars: Episode 9

Am 14. Dezember 2017 wird mit "Star Wars 8: Die letzten Jedi" der zweite Teil der neuen Star Wars-Trilogie in den deutschen Kinos starten. Während Fans derzeit noch auf den ersten Trailer für den kommenden Film warten, soll demnächst schon die erste Klappe für Episode 9 fallen. Eine Anzeige für ein entsprechendes Casting ist kürzlich im Internet aufgetaucht, die auf einen Drehstart im Juli 2017 verwies. Nun hat auch die kanadische Internetseite My Entertainment World den Beginn der Dreharbeiten für Sommer 2017 gelistet. Disney hat sich bislang noch nicht zu den Gerüchten geäußert.

Wie bereits bei "Das Erwachen der Macht" und "Die letzten Jedi" wird der Dreh für Episode 9 ebenfalls in den Londoner Pinewood Studios stattfinden. Nach J.J. Abrams und Rian Johnson kommt Colin Trevorrow (Jurassic World) als Regisseur zum Einsatz. In der kommenden Woche dürfen sich Fans auf die nächste Star Wars Celebration in Orlando freuen. Hier wird unter anderem der erste offizielle Trailer zu Star Wars 8: Die letzten Jedi erwartet. Zudem dürfen sich Spieler auf erstes Material zu Star Wars Battlefront 2 freuen, das ebenfalls noch in diesem Jahr erscheinen wird.

Quelle: Filmstarts