Star Wars: Episode 8 heißt The Last Jedi - was das für die Story bedeutet - Video-Analyse

29.01.2017 um 09:15 Uhr Star Wars: Episode 8 trägt den Titel The Last Jedi. Es gibt unterschiedliche Theorien darüber, was der Untertitel von Star Wars: Episode 8 über die Handlung verrät. Simon geht zusammen mit Star-Wars-Experte Matthias von PC Games der Frage nach, was es mit dem letzten Jedi auf sich hat.

