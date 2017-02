Star Wars Episode 8: Erste bewegte Bilder wohl im April

Nachdem der offizielle Titel "The Last Jedi" von Star Wars Episode 8 kürzlich bekannt gegeben wurden, können es Fans kaum erwarten, endlich auch einen Trailer zu sehen.

Doch offenbar dauert es noch eine ganze Weile, bis das soweit ist. Aktuelle Gerüchte sprechen davon, dass ein erster Teaser erst zur Star Wars Celebration gezeigt wird, die vom 13. bis 16. April in Orlando stattfindet. Hierbei handelt es sich aber laut einem Insider nicht um einen echten Trailer. Im April will Disney erste Szenen des Films in einem "Behind the Scenes"-Videos zeigen. Angeblich soll außerdem ein kleiner Teaser präsentiert werden.

Ein echter Trailer dagegen könnte erst im Mai folgen und an den Kinostart von Guardians of the Galaxy 2 geknüpft sein. Was genau in dem Teaser und dem "Behind the Scenes"-Video zu sehen sein wird, ist nicht klar. Denn selbst, wenn aktuell schon Beschreibungen eines angeblichen Teasers im Internet kursieren, sollen diese laut dem Insider falsch sein.

Nach der Star Wars Celebration dürfen Fans wohl auf eine ähnliche Marketing-Aktion hoffen, wie das bei Rogue One: A Star Wars Story der Fall war. Nach einem Teaser folgten zwei größere Trailer. Ähnlich dürfte das dann auch bei Episode 8: The Last Jedi der Fall sein, bevor der Film dann am 14. Dezember in den Kinos anläuft.

Momentan steht im Übrigen die große Frage im Raum, ob Schauspieler Billy Dee Williams in seine Rolle als Lando Calrissian zurückkehren wird. Von Lando gab es in Episode 7 keine Spur und auch für Episode 8 wurde der Schauspieler bisher nicht bestätigt. Billy Dee Williams hat sich bereits früher sehr zwiegespalten gezeigt, was eine Rückkehr von ihm in die Rolle des Lando Calrissian angeht. Auf der einen Seite würde er dem Charakter sicher einen guten Abschied spendieren wollen, auf der anderen Seite erklärte er aber auch, dass man den Charakter doch endlich in Ruhe lassen sollte.

Quelle: DarkHorizons