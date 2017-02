Die achte Episode der Star Wars-Saga wird in Deutschland den Titel "Die letzten Jedi" haben. Dies gab Disney und Lucasfilm Ltd. heute über die deutschen Social-Media-Kanäle von Star Wars bekannt. Damit wurde nun auch die Frage beantwortet, ob es sich beim Original-Titel "The Last Jedi" um einen oder mehrere Jedi handelt. In den vergangenen Wochen gab es unterhalb der Fans viele Diskussionen um die Bedeutung des offiziellen Titels der kommenden Star Wars-Episode.



Wer mit dem Begriff "Die letzten Jedi" gemeint ist, bleibt natürlich weiterhin unklar. Fest steht, dass Luke Skywalker (Mark Hamill) eine große Rolle im achten Teil der Saga spielen wird. In dieser Woche wurde bereits ein erstes Bild zu "Star Wars: Die letzten Jedi" veröffentlicht, das unter anderem Protagonistin Rey mit dem Skywalker-Lichtschwert und einer neuen Frisur zeigt - Finn und Poe sind ebenfalls auf dem Foto zu sehen. Am 14. Dezember 2017 wird der neue Star Wars-Film in den deutschen Kinos erscheinen. Weitere Meldungen zu "Star Wars: Die letzten Jedi" findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: Twitter