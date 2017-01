Star Wars Episode 8: Regisseur Rian Johnson spricht über die Story

Worum dreht sich die Geschichte des kommenden Kinofilms Star Wars: Episode 8? Hierzu hat sich der Regisseur Rian Johnson jetzt ein klein wenig geäußert.

Achtung! Spoiler!

Johnson verrät, dass er bewusst keinen Zeitsprung von mehreren Jahren einbaute, wie das zwischen den anderen Filmen der Fall war. Star Wars: Episode 8 beginnt exakt dort, wo Episode 7: Das Erwachen der Macht endete. Der Film beginnt also damit, dass Rey Luke Skywalker auf dem Planeten Ahch-To findet und ihm sein altes Lichtschwert übergibt. Ryan Johnson wird exakt den nächsten Moment zeigen. Man wird also sehen, wie Luke reagiert. Zudem will Johnson im Film erklären, warum Luke auf Ahch-To ist und was er dort sucht.

Ein wichtiger Punkt im Film wird die Beziehung zwischen Rey und Luke sein. Ein großer Teil des Films wird sich um die beiden drehen, was frühere Gerüchte untermauert, dass der Film zu einem großen Teil auf dem Planeten Ahch-To spielt und das Training von Rey zeigt. Hierbei spielt vor allem eine Rolle, dass Rey langsam beginnt zu realisieren, welche Macht in ihr schlummert und sie muss lernen, mit dieser umzugehen. Hieraus entsteht die Beziehung zu Luke, da er als junger Mann dasselbe durchmachen musste.

Vielleicht werden wir auch erfahren, wer Rays Eltern sind. Es gibt viele Spekulationen, nach denen Fans glauben, dass entweder Luke ihr Vater ist oder, dass sie ein Nachfahre von Obi-Wan Kenobi sein könnte. Da sich die Star-Wars-Episoden bisher immer um die Skywalker-Familie gedreht haben, scheint es sich aber eher anzudeuten, dass Luke ihr Vater sein könnte.

