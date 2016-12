Star Wars Episode 8: Gab Rogue One einen Tipp zur Herkunft des finsteren Snoke?

Der oberste Anführer Snoke in Star Wars Episode 7: Das Erwachen der Macht ist eine mysteriöse Figur. Wer ist er? Woher kam er? Was hat er vor? In den kommenden Filmen Star Wars Episode 8 und Episode 9 werden Fans mehr erfahren. Doch schon jetzt könnte der Film Rogue One: A Star Wars Story einen entscheidenden Hinweis geliefert haben.

Achtung! Spoiler!

In Rogue One erzählt der blinde Chirrut Îmwe, dass er ein Wächter der Whills sei. Die Whills stellen eine Art Chronisten dar. Sie schreiben die Geschichte der Galaxis nieder und besitzen ein großes Wissen rund um die Macht. Laut Chirrut Îmwe existieren die Whills aber nicht mehr. Oder vielleicht doch? Könnte es sein, dass Snoke der letzte der Whills ist? Snoke soll angeblich schon sehr lange existieren, was dafür spricht, dass er einer der Chronisten sein könnte. Seinen Narben nach zu urteilen, wurde er schwer verletzt. Vielleicht konnte er der Vernichtung der Whills nur knapp entkommen. Als ein uraltes Wesen mit enormem Wissen um die Macht würde es ihm auch leicht fallen, Kylo Ren auszubilden. Zudem wüsste er rund um die Prophezeiung des einen, welcher der Macht das Gleichgewicht wieder bringt, weswegen er Angst vor der Skywalker-Familie hat.

Die Whills spielten von Anfang eine Rolle in Star Wars. Laut George Lucas ist Star Wars nur ein Kapitel, das im Tagebuch der Whills Erwähnung findet. Die Whills hätten eigentlich auch in Episode 3: Die Rache der Sith erwähnt werden sollen. Im Roman zum Film erklärt Jedi-Meister Yoda Obi-Wan Kenobi, dass der Jedi Qui-Gon Jinn einst die Geheimnisse der Whills studiert hätte. Diese Geheimnisse verhalfen einem der Schamanen der Whills dazu, unsterblich zu werden.

Wer Snoke aber wirklich ist, werden wir frühestens am 14. Dezember 2017 in Star Wars Episode 8 erfahren.

Quelle: Filmstarts