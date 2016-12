Star Wars Episode 8: Ist Luke Skywalker gar kein Einsiedler?

Die Geschichte von Star Wars Episode 7: Das Erwachen der Macht dreht sich unter anderem um die Suche nach dem verschwundenen Jedi-Meister Luke Skywalker. Heldin Rey findet ihn schließlich auch auf dem Planeten Ahch-To, wo er offenbar alleine lebt. Doch ist er wirklich ein Einsiedler?

Achtung! Spoiler!

Wie Making Star Wars berichtet gibt es Insider-Informationen, laut denen Luke eben nicht alleine ist. Auf den Inseln leben Vögel, welche als eine Mischung aus Papageientaucher, Gremlin und Furby beschrieben werden. Allerdings sprechen die Insider davon, dass diese Kreaturen nicht lächerlich aussehen sollen. Vielmehr hätten sie genau das Aussehen, das man von derartigen Wesen im Star-Wars-Universum erwarten würde. Alle am Set seien begeistert von den etwa 40 Zentimeter großen mechanischen Kreaturen.

Die Vögel verstehen sich als die Beschützer von Ahch-To und tolerieren nur Luke. Daher hat es Rey schwer, das Vertauen dieser Wesen zu gewinnen, als sie zu dem Jedi-Meister gelangt und ihre Ausbildung beginnen möchte. In einer Szene soll Rey gegen ein gefährliches Seemonster kämpfen, was ihr schließlich das Vertrauen der Vogelwesen einbringt.

Es hat den Anschein, als würden die Kreaturen auch mit Luke sprechen. Eines der Wesen - eventuell der Anführer - soll sogar einige Szenen mit Luke haben.

Was es genau mit diesen Vogelwesen auf sich hat, werden wir am 14. Dezember 2017 erfahren. Denn dann kommt Star Wars Episode 8 in die Kinos. Ein Untertitel zum Film ist bisher noch nicht bekannt. Ein erster Teaser-Trailer wird für Anfang 2017 erwartet.

Quelle: Making Star Wars