Star Wars Episode 8: Bild zeigt Luke und Leia

Der Tod von Schauspielerin Carrie Fisher hat viele getroffen, so auch den Schauspieler Oscar Isaac, welcher im Film Star Wars Episode 7: Das Erwachen der Macht den X-Wing-Pilot Poe Dameron verkörperte. Oscar Isaac zeigt sich schwer betroffen vom Tod seiner Kollegin. Carrie Fischer starb am 27. Dezember, nachdem sie wenige Tage zuvor einen Herzstillstand erlitt und wiederbelebt werden musste.

Über Facebook veröffentlichte Oscar Isaac nun ein Foto, das am Set des kommenden Kinofilms Star Wars Episode 8 gemacht wurde. Zu sehen sind Mark Hamill als Luke Skywalker und Carrie Fisher als Prinzessin, beziehungsweise General Leia. Während die Kleidung von Luke unter einer Art Robe versteckt ist, sieht man, dass Leia ein dunkles Kleid trägt. Typisch für Carrie Fisher kann sie auch auf diesem Bild nicht ernst sein, was es umso schmerzlicher macht, es in dem Wissen anzuschauen, dass sie auf keinem Filmset mehr solche Faxen machen wird.

Oscar Isaac beschreibt die Schauspielerin als eine Person, die keine Geduld für Heuchlerei und Smalltalk hatte. Sie konnte alles schnell durchschauen, da sie über viel Weisheit verfügte, welche sie aber auch erst auf einem steinigen Weg lernen musste. Aber sie hätte ihn immer zum lachen gebracht und er werde sie sehr vermissen.

Carrie Fishers letzten Auftritt als Prinzessin Leia werden wir ab dem 14. Dezember 2017 in Star Wars Episode 8 sehen. Für den Film hat die Schauspielerin bereits alle Szenen abgedreht. Wie mit ihrer Rolle für Episode 9 verfahren wird, steht momentan noch nicht fest.

Quelle: MakingStarWars