Star Wars: Tribute to Carrie Fisher Video zeigt Leia in Episode 8

Heute startete das Event Star Wars Celebration in Orlando, während dessen 40 Jahre Star Wars gefeiert werden. Für den morgigen Freitag wird der erste Trailer zu Star Wars Episode 8: Die Letzten Jedi erwartet.

Doch schon jetzt gibt es einen winzig kleinen Einblick in den Film. Denn in einem rührenden "Tribute to Carrie Fisher"-Video ist ganz kurz Prinzessin Leia aus Episode 8 zu sehen. Schauspielerin Carrie Fisher läuft in ihrem Kostüm mit Regisseur Rian Johnson über das Set. Wir bekommen also einen kleinen Einblick in das Aussehen von General Organa, wie sie im kommenden Film auftritt.

Das Video zeigt außerdem die Schauspielerin von einer herzlichen und lustigen Seite, währen der Dreharbeiten der Filme, an denen sie beteiligt war sowie bei Auftritten, Conventions und Interviews. Kollegen sprechen über ihre Arbeit und über ihren Charakter sowie darüber, wie sie die Produktion der Filme mit ihrem Humor und ihrem freundlichen Wesen bereicherte. Was ihre Co-Stars bis heute fasziniert ist, dass Carrie Fisher jede Zeile aus den Filmen bis zum Schluss auswendig konnte, was sie im Video auch zeigt. Außerdem war sie eine sehr starke Frau, die auch eine starke Heldin verkörperte, welche viele Mädchen und Frauen inspirierte und prägte.

Carrie Fisher wird im kommenden Kinofilm Star Wars Episode 8: Die Letzten Jedi wieder als Prinzessin, respektive General Leia Organa zu sehen sein. Laut ihrem Bruder ist sie auch im letzten Teil der neuen Trilogie, Episode 9, mit dabei.

Carrie Fisher verstarb im Dezember 2016 an den Folgen eines Herzinfarkts.

Quelle: Darkhorizons