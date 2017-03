Star Wars Episode 8: Kehrt ein alter, Bekannter zurück? (Spoiler)

Was bisher über Star Wars Episode 8: Die Letzten Jedi offiziell bekannt ist, ist nicht viel. Der Film stellt die Fortsetzung zu Episode 7 dar und wird das Treffen zwischen Heldin Rey und Jedi-Meister Luke Skywalker behandeln. Jetzt kam ein Gerücht in Umlauf, dem zufolge ein weiterer, alter Bekannter einen Auftritt haben könnte.

Achtung! Spoiler!

In einem Interview mit dem Magazin Variety wurde Frank Oz dazu befragt, ob er gerne wieder als Puppenspieler dem alten Jedi-Meister Yoda Leben einhauchen würde, so, wie er das schon in der Originaltrilogie getan hat. Frank Oz antwortete sehr kryptisch. Er fühle sich wie ein Kriegsgefangener, der nur seinen Namen, Rang und die Dienstnummer nennen könne. Er dürfe nicht über dieses Thema sprechen. Er gibt an, dass der die Figur des Yoda lieben würde und zu gegebenen Zeit vielleicht auch mehr dazu sagen darf.

Werden wir also Meister Yoda im kommenden Film Star Wars Episode 8: Die Letzten Jedi sehen? Die Möglichkeit besteht. Eventuell erscheint er Luke Skywalker in seinem Exil auf Ahch-To und unterrichtet ihn dort weiter. Es wäre durchaus denkbar, dass Luke Konversationen mit dem Geist von Yoda führt und wir ihn in dieser Form zu Gesicht bekommen. Eventuell kommt so auch Rey in Kontakt mit Yoda. Ältere Gerüchte sprachen davon, dass Luke Skywalker während seines Exiles nicht nur mit Yoda, sondern auch mit Obi-Wan und dem Geist von Anakin Skywalker Gespräche führen soll. Während eines AMAs auf Reddit zum neuen Kinofilm Trainspotting 2 wurde Schauspieler Ewan McGregor mehrfach gefragt, ob er wieder als Obi-Wan Kenobi zu sehen sein wird, doch er ignorierte jede dieser Fragen.

Im kommenden Monat könnten wir während der Star Wars Celebration erste Szenen des Films zu sehen bekommen. Während einer Disney-Investorenkonferenz wurden bereits bewegte Bilder gezeigt, von denen Beschreibungen im Internet aufgetaucht sind. Von einem Meister Yoda war aber bisher noch nicht die Rede.

Quelle: Variety