01:19

Star Wars Forces of Destiny: Erstes Video zur neuen Miniserie

15.04.2017 um 12:15 Uhr Mit Forces of Destiny arbeitet Disney an einer neuen Animationsserie, in welcher die Heldinnen der Star-Wars-Saga die Hauptrolle spielen. In einem ersten Video erhaltet ihr einen kleinen Einblick in die Serie, von der im Herbst mehrere kurze Episoden erscheinen sollen.

Mehr zu diesem Video erfahrt ihr auch im Artikel Star Wars: Forces of Destiny: Neue Miniserie angekündigt.

