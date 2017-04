Star Wars: Shuttle Tydirium aus Lego

In den letzten Tagen durften sich Fans von Star Wars über viele neue Informationen freuen. In Orlando fand vom 13. bis zum 16. April die Star Wars Celebration statt, in deren Rahmen Trailer zum neuen Film Die letzten Jedi und dem Spiel Battlefront 2 veröffentlicht wurden. Die Video-Vorschauen sowie die gesamte Veranstaltung mit hochkarätigen Gästen wie Mark Hamill und Harrison Ford begeisterten ein Millionen-Publikum. Etwas minimalistischer hält es der Flickr-User Marshal Banana: Er veröffentlichte Bilder zu seinem Modell des Lambda Shuttles Tydirium aus Lego.

Das imperiale Shuttle besteht aus rund 6.000 Lego-Steinen und überzeugt nicht nur mit dem edlen Design. Denn der Star-Wars-Fan aus der Schweiz verpasste dem Raumschiff nicht nur eine detailgetreue äußere Erscheinung, sondern auch ein paar nette Spielereien. So ist der Antrieb beleuchtet, die Flügel ausfahrbar und das Innere mit Lego-Männchen besetzt. Die Größe ist mit einer Spannweite von 94 Zentimetern und einer Höhe von 102 Zentimetern ziemlich imposant. Hier die vollständige Galerie:



Da es kaum Bilder und keine offiziellen Baupläne zur Tydirium gibt, orientierte sich Marshal Banana an eigenen Fotos, die er auf der Star Wars Identities Ausstellung gemacht hatte. Bekannt ist die Tydirium aus Star Wars: Episode 6 - Die Rückkehr der Jedi-Ritter. Das von den Rebellen gestohlene imperiale Shuttle wird von Han Solo, Luke Skywalker und Prinzessin Leia zur Landung auf dem Waldmond Endor genutzt. Um das Raumschiff in das passende Setting zu setzen, baute er außerdem Teile des florierenden Planeten mit über 10.000 weiteren Steinchen nach.

Der Schweizer bastelte bereits an anderen bekannten Vehikeln aus George Lucas' Universum. So findet man auf seiner Flickr-Seite neben dem Millennium Falcon und mehreren kleinen Projekten auch den Sandcrawler, der den Javas auf Tatooine ein Zuhause bietet. Mit diesem erreichte er zehntausend Unterstützer auf Lego Ideas, wo kreative Köpfe ihre eigenen Kreationen aus den dänischen Steinchen einreichen können. Trotzdem wurde es von Lego nicht genehmigt, das Wüstengefährt in dieser Form in den Handel zu bringen.

Quelle: Marshal Banana auf Flickr