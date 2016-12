Star Wars: Gerüchte über neue TV-Serie

Die Star-Wars-Serien Clone Wars und Rebels bringen den Krieg der Sterne in animierter Form auf den Fernseher. Nun könnte noch eine weitere Serie in Arbeit sein.

Denn eine Stellenausschreibung von Lucasfilm und ILM deutet darauf hin, dass eine neue 3D-animierte Serie in Arbeit ist. Zwar wird nicht explizit der Name Star Wars erwähnt, doch schon früher gab es Diskussionen darüber, was nach Rebels mit Star Wars im TV passieren soll. Dave Filoni, der aktuell Rebels verantwortet, erhielt schon vor einigen Monaten die Zusatzaufgabe, sich um die weitere Zukunft von animierten TV-Serien zu kümmern. Vielleicht hat man nun die richtige Idee gefunden und sucht deswegen nach einem Storyboard Artist, der sich mit 3D-Animationen auskennt.

Natürlich ist bisher noch nichts über diese Serie bekannt. Interessant wäre es aber, wenn damit die Zeit zwischen den Filmen Episode 6: Die Rückkehr der Jedi-Ritter und Episode 7: Das Erwachen der Macht überbrückt werde würde.

