Star Wars: Drehstart des Han-Solo-Films und erstes Bild vom Set

2018 erscheint ein weiterer Film aus der Reihe "A Star Wars Story". Die Abenteuer in dieser Serie stellen Spin-Offs zur eigentlichen Saga dar. Nachdem Rogue One 2016 die Geschichte erzählte, wie die Rebellen an die Pläne des Todessterns kamen, behandelt der neue Film die Abenteuer des jungen Han Solo.

Wie Disney jetzt in einer Pressemeldung bekannt gab, starteten am 20. Februar die Dreharbeiten zu diesem Film. Das Drehbuch stammt aus der Feder von Lawrence und Jon Kasdan, während Phil Lord und Christopher Miller Regie führen. Zu sehen sein werden Alden Ehrenreich als Han Solo, Woody Harrelson, Emilia Clarke, Donald Glover als Lando Calrissian, Thandie Newton und Phoebe Waller-Bridge sowie Joonas Sutamo als Chewbacca.

"Es gibt nichts Schöneres als mit solch kreativen und einzigartigen Menschen aus aller Welt zusammen zu kommen, um gemeinsam Kunst entstehen zu lassen", beschreiben Phil Lord und Christopher Miller die Arbeit mit Cast und Crew und ergänzen: "Wir sind sehr bewegt und glücklich."

Mit der Bekanntgabe des Drehstarts wurde auch ein erstes Bild vom Set veröffentlicht. Auf diesem sind die Schauspieler Woody Harrelson, Phoebe Waller-Bridge, Alden Ehrenreich, Emilia Clarke, Joonas Suotamo (als Chewbacca) sowie Donald Glover und die Regisseure Christopher Miller und Regisseur Phil Lord im Cockpit des Millennium Falcon zu sehen. Abgesehen von Chewbacca trägt aber niemand sein Kostüm aus dem Film. Allerdings könnten die Frisuren einen Hinweis darauf geben, wie der Look der Charaktere sein könnte. Ein Lando Calrissian mit Vollbart hätte schon was...

Die Schaupieler aus dem kommenden Han-Solo-Film im Millennium Falcon. (1) Quelle: Disney Der Film wird am 24. Mai 2018 in die Kinos kommen.