Mit zahlreichen Filmen, Büchern, Comics und nicht zuletzt auch Videospielen gehört Star Wars zu den erfolgreichsten und umfangreichsten Marken aller Zeiten - und ein Ende dieser Erfolgsgeschichte ist seit der Übernahme durch Disney und dem Start der neuen Star-Wars-Generation auch nicht abzusehen. Nachdem die Reihe schon in der Vergangenheit des Öfteren aufs Korn genommen wurde, verwundert es wenig, dass die parodistische Seite der Macht auch in Zukunft wieder zuschlagen soll: "Star Worlds Episode XXXIVE=MC2: The Force Awakens the Last Jedi Who Went Rogue" - so lautet der sperrige Titel der Star-Wars-Parodie, die laut einem Bericht des Hollywood Reporters unter der Feder der Autoren Jason Friedberg und Aaron Seltzer entsteht.

Wie wir sehen, zünden die Autoren, die schon für so Albernheiten wie Scary Movie oder Die Pute von Panem verantwortlich zeichneten, mit ihrem neuen Titel gleich mehrere Knallergags: Da werden neben der berühmtesten mathematischen Gleichung der Welt von Albert Einstein auch die Filmtitel der ersten drei unter Disney produzierten Star-Wars-Filme miteinander kombiniert - Episode 7 - The Force Awakens, Rogue One: A Star Wars Story und der des im Dezember dieses Jahres erscheinenden Episode 8 - The Last Jedi. Die Parodie soll im kommenden Herbst in die Produktion gehen, wann mit einer Veröffentlichung zu rechnen ist, bleibt zunächst einmal unklar.

Quelle: The Hollywood Reporter via Gamespot