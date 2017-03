Star Wars: Neuigkeiten zu kommenden Spielen im April? Sehen wir erstes Material zu Battlefront 2?

Der April könnte sich für Star-Wars-Fans zu einem hoch interessanten Monat entwickeln. Nicht nur gibt es bereits Spekulationen darüber, dass während des Events Star Wars Celebration in Orlando erste bewegte Bilder zum kommenden Kinofilm Star Wars Episode 8: Die letzten Jedi gezeigt werden, offenbar hat Disney auch einiges in Petto was die zukünftigen Spiele zur Marke angeht.

Auf der offiziellen Website der Veranstaltung gibt es Hinweise darauf, dass einige der kommenden und aktuellen Spiele gezeigt werden. Genannt werden explizit die Mobile Games Star Wars: Galaxy of Heroes, Star Wars: Pinball und Star Wars: Force Collection. Während des Star Wars: The Old Republic Cantina Community-Events sind außerdem einige Neuigkeiten zum beliebten MMORPG zu erwarten.

Überdies ist zu lesen, dass die Teilnehmer an der Star Wars Celebration sehr gespannt darauf sein können, was die Spiele-Entwickler noch alles parat haben werden. Gibt es also auf dem Event neue Informationen zu Star Wars: Battlefront 2 und dem kommenden Actionspiel von Visceral? Die Veranstaltung wäre für Disney und die Spieleentwickler sowie die Publisher eine ideale Gelegenheit, um neues Material zu zeigen beziehungsweise das Spiel von Visceral auch offiziell anzukündigen. Denn im Gegensatz zu einer Spielemesse wie der E3 würden bei der Star Wars Celebration diese Titel im Mittelpunkt stehen und sich nicht die Aufmerksamkeit mit der Ankündigung von Spielen anderer Marken teilen müssen.

Allerdings bleibt abzuwarten, was auf dem Event wirklich gezeigt wird, das vom 13. bis 16. April in Orlando stattfindet.

Quelle: Website der Star Wars Celebration